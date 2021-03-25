Ташкент, , 13:26 — REGNUM По итогам января—февраля 2021 года Узбекистан импортировал 85 электромобилей, что в 12 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщили в телеграм-канале государственного комитета по статистике.

Из Китая импортировано 55 электромобилей, Турции — 24, Южной Кореи — 3, США — 2, Литвы — 1. Общая стоимость ввезенных электромобилей составила $1,5 млн.

Напомним, по итогам 2020 года в Узбекистан импортирован 131 электромобиль, в 2019 году — 39, в 2018 — 13.

Напомним, в начале марта начальник управления транспорта Ташкента Анвар Джураев заявил, что к концу 2021 года все бензиновые заправки оборудуют зарядными устройствами для электромобилей.

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