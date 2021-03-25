Москва, , 13:24 — REGNUM Линия западных стран на сдерживание и подавление России является постоянной и заметна невооруженным глазом, заявил 25 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал предположения о том, что против России ведется «ментальная война».

«Целенаправленная линия на сдерживание и подавление России имеет место быть. Она действительно абсолютно постоянна и заметна невооруженным глазом», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник министра обороны России Андрей Ильницкий сообщил, что западные страны избегают прямых военных конфликтов с Россией из-за перспективы поражения и огромного ущерба, так как страна обладает ядерным потенциалом и современной армии. Поэтому Запад во главе с США развязал против РФ ментальную войну.

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