Самара, , 13:28 — REGNUM Декана инженерного факультета ФГБОУ ВО «Самарский ГАУ» обвинили в превышении должностных полномочий в Самарской области. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый через общего знакомого потребовал от студента деньги за выставление оценок за зачеты и экзамены без их сдачи. Следователи считают, что преподаватели этого учебного заведения выставили оценки в зачётную книжку по указанию обвиняемого.

В материалах уголовного дела указано, что посредник перечислил 21 тысячи рублей на счет, который указал обвиняемый. После этого, забрал зачетную книжку, в которой были выставлены оценки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области экс-судью обвинили в получении взятки.