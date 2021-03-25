Минск, 26 марта, 2021, 01:07 — ИА Регнум. Бегство белорусских чиновников, включая высокопоставленных, за рубеж, начавшись после очередных «успешных» выборов белорусского президента, вполне может продолжиться. О том, почему оказывается не слишком прочной система, выстроенная под свою власть Александром Лукашенко, рассуждает постоянный автор ИА REGNUMСергей Артёменко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Лукашенко и сам признает, что лояльность белорусской бюрократии оказалась, мягко говоря, сомнительной. Недаром бессменный белорусский президент еще в августе прошлого года заявил, что, кроме активно выступивших против него из числа политической верхушки, оказалось полно тех, кто «забился под плинтус». Под «забившимися» Лукашенко, вероятно, подразумевал тех бюрократов, которые, всем сердцем разделяя неприязнь к нему, рассчитывают дождаться лучших времен, не выступая против него открыто. И стоит признать, логика «забившихся» имеет под собой все основания, ведь на ниве национального предательства интересов Белоруссии изрядно потрудился сам Лукашенко, встраивая в официальную идеологию своего правления изрядную долю русофобии. Чего же теперь удивляться, что выпестованные кадры бросились кусать своего драгоценного «батьку»?

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