Иркутск, , 13:22 — REGNUM В Иркутской области за последнее время произошло сразу два несчастных случая, в результате которых погибли граждане, намеревавшиеся спуститься из окон на связанном постельном белье. Об этом сообщает пресс-служба областного МВД РФ.

Первый случай произошёл на улице Солнечной в Братске. Погибшей оказалось 29 летняя женщина, которую заперли на ключ в квартире, расположенной на седьмом этаже.

Аналогичный случай произошел в Иркутске. Там при аналогичных обстоятельствах погиб 47-летний мужчина. В обоих случаях причинами инцидентов могло стать распитие спиртных напитков.