Рязань, , 13:23 — REGNUM В Рязанской области выявили 58 новых носителей коронавируса, сообщили 25 марта корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 56 пациентов, трое скончались.

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Всего в Рязанской области подтверждено 25 989 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 24 036 человек, скончались от осложнений на фоне инфекции 348 пациентов.

В лечебные учреждения госпитализированы 252 человека с COVID-19, из них 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.