Москва, , 13:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин после прохождения вакцинации первым компонентом одного из российских препаратов от COVID-19 чувствует себя хорошо и у него не наблюдается никаких побочных эффектов. Об этом 25 марта сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«У президента никаких побочных эффектов не наблюдается, он чувствует себя хорошо, переносит вакцину хорошо», — сказал он.

Отметим, 23 марта президент РФ Владимир Путин сделал прививку первым компонентом одной из российских вакцин от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Михаила Чумакова запустил в производство третью отечественную вакцину от COVID-19 «КовиВак».