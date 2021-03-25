Киев, , 13:26 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) официально подтвердила, что сотрудники ведомства проводят обыски в офисе общественной организации «Украинский выбор», связанной с депутатом Верховной рады Украины, председателем партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Об этом сообщило 25 марта информационное агентство УНИАН.

Представитель СБУ рассказал журналистам о том, что членов организации подозревают в активной поддержке вхождения Крыма в состав России в 2014 году. Впоследствии они якобы участвовали в организации и проведении референдума о вхождении полуострова в состав РФ.

«Есть также основания считать, что руководство «Украинского выбора», которое находится в Киеве, продолжает координировать деятельность её членов в Крыму, несмотря на попытки публично отмежеваться от незаконных действий своих коллег на полуострове», — цитируют журналисты представителя СБУ.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после того, как на Украине произошёл госпереворот. Население Крыма провело референдум, на котором одобрило решение о воссоединении с РФ. Украина не признала итоги референдума и преследует тех, кто участвовал в его организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что сотрудники СБУ и генпрокуратуры Украины пришли с обыском в офис организации «Украинский выбор», связанной с Медведчуком.

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