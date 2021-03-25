Владикавказ, , 13:20 — REGNUM В Северной Осетии за прошедший день установлен рекорд по наименьшему приросту числа новых случаев заражения коронавирусом. Тест на COVID-19 подтвердился всего у 15 жителей региона. При этом общее число носителей коронавируса за все время пандемии достигло 16 241 человека, сообщили 25 марта в федеральном оперативном штабе.

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В республике наметилась устойчивая тенденция значительного превышения количества выздоровевших пациентов в сутки над числом новых выявленных заболевших. Так, за прошедшие сутки выписаны в связи с выздоровлением 34 пациента, общее число сумевших справиться с болезнью достигло 15 196 человек.

Не смогли спасти врачи 157 человек. Последние два случая смерти больных в Северной Осетии были зафиксированы 3 марта.