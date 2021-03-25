Оберхофен-ам-Тунерзее, Швейцария, , 13:20 — REGNUM Российский лыжник Александр Большунов является одним из самых часто проверяемых на допинг лыжников мира. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе Международной федерации лыжного спорта (FIS).

В FIS заявили, что не ведут никакого «рейтингового списка», который был показывал сколько раз спортсмены проходили допинг-тестирование, поэтому о количестве допинг-проб сданных Большуновым за сезон, следует спрашивать у него самого.

«Но Большунов, безусловно, был одним из наиболее часто тестируемых спортсменов», — сказали в организации.

Там отметили, что такой вывод можно сделать, основываясь на количестве подиумов, которые Большунов заработал в течение сезона.

24-летний Большунов входит в международный пул допинг-тестирования. На чемпионате мира он выиграл одну золотую, две серебряных и одну бронзовую медали. По итогам сезона 2020/21 он стал обладателем Кубка мира. В январе он выиграл лыжную многодневку «Тур де Ски».

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