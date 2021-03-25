Пермь, , 13:19 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлен 121 случай заражения коронавирусом, что на пять меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 25 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 50 553 носителей коронавируса. Показатель заболеваемости составил 1944,1 на 100 тыс. населения. Пермский край занимает 70-е ранговое место среди субъектов РФ. В Перми выявлено 26 793 случая заражения (53%).

С начала пандемии от COVID-19 излечились 44 625 пермяков. За сутки (на 25 марта) из больниц выписаны 135 пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Продолжают находится в COVID-отделениях 784 человека, из них 48 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Жертвами заболевания стали 1910 человек. За сутки подтверждено две смерти.