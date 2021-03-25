Якутск, , 13:19 — REGNUM Депутатский корпус Государственного собрания Якутии выразил свою поддержку проекта строительства моста через реку Лена, представленного в ходе правительственного часа в парламенте региона 25 марта и.о. первого вице-премьера Якутии Дмитрием Бердниковым. Депутаты республики подготовят соответствующее постановление, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания Якутии.

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По итогам правительственного часа председатель постоянного комитета Госсобрания Якутии по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Игорь Григорьев подчеркнул необходимость консолидации усилий всего парламентского корпуса и правительства республики вокруг проекта по строительству мостового перехода через реку Лена для скорейшего претворения в жизнь крупнейшего инфраструктурного проекта.

Народные депутаты Якутии решили подготовить постановление Государственного собрания с выражением официальной позиции парламента Якутии относительно строительства моста, мультипликативный эффект от строительства которого положительно скажется на уровне жизни всех жителей региона.

Ввод Ленского моста повысит транспортную доступность для населения региона почти в четыре раза — с 21% до 70%, обеспечит снижение на 4,1 млрд рублей бюджетных затрат на «северный завоз» ежегодно, создаст более 1,2 тысяч рабочих мест при строительстве, и в целом даст мультипликативный эффект в развитии смежных отраслей экономики.

В ходе мероприятия Игорь Григорьев отметил высокую значимость строительства моста через Лену не только для Якутии, но и для всего Северо-Востока России. Он напомнил, что Западная Якутия, где проживает около 600 тысяч человек, всё ещё не имеет круглогодичного наземного транспортного сообщения с остальной частью России. Народный депутат отметил, что мост должен объединить федеральные дороги «Лена», «Колыма» и «Вилюй». Парламентарий отметил, что проект направлен на создание транспортного коридора между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Председатель профильного комитета подчеркнул, что новый мост улучшит условия жизни якутян, положительно скажется на всём социально-экономическом развитии Якутии, создаст новые рабочие места, обеспечит развитие прилегающих территорий.

И.о. первого вице-премьера Якутии Дмитрий Бердников сообщил, что в настоящее время правительством республики проводится работа с Минфином России для установления окончательных финансовых параметров проекта. Он отметил, что 2021 год стал годом практического начала подготовительных работ, в том числе выноса инженерной инфраструктуры, строительства временных дорог, устройства вахтовых посёлков, технологических причалов и островков под устройство фундаментов главных опор моста.

11 марта вопрос строительства Ленского моста был рассмотрен и поддержан на заседании правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев, председатель правления Сбербанка Герман Греф, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и председатель Совета директоров Группы «ВИС» Игорь Снегуров 17 декабря 2020 года подписали соглашение, согласно которому Сбербанк выступит финансовым партнёром концессии по строительству моста через реку Лена.