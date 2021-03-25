Людиново, Калужская область, , 13:46 — REGNUM В Людиново в суд направлено уголовное дело в отношении руководителя муниципального унитарного предприятия, который обвиняется в присвоении денежных средств с использованием своего служебного положения, сообщили 25 марта корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Следствием установлено, что в 2017—2018 годах руководитель предприятия, в должностные обязанности которого входят административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, в нарушение норм оплаты труда, используя свое служебное положение, незаконно начислял себе премии в общей сумме 100 тыс. рублей, которые присвоил.

Обвиняемому грозит наказание до шести лет лишение свободы.

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