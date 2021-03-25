Вашингтон, , 13:17 — REGNUM Отчет о своей работе на 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), которая проходила с 22 февраля по 23 марта, дали в Государственном департаменте США. Соответствующий документ распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

В ведомстве отметили, что после двух с половиной лет отсутствия в Совете американские дипломаты пошли с ним на активное взаимодействие, а также объявили о своей кандидатуре на пост председателя этого органа ООН.

«Памятуя о том, что США также есть проблемы в области прав человека, особенно в части системного расизма, мы побудили более 155 членов международного сообщества присоединиться к нам, чтобы признать разрушительное наследие расизма и расовой дискриминации и активно бороться с этим позорным наследием для достижения ощутимого прогресса», — подчеркнули в Госдепе.

На 46-м заседании СПЧ США способствовали принятию мер реагирования на «ужасные ситуации» с правами человека посредством резолюций, совместных заявлений и вмешательств, в том числе по Беларуссии, Мьянме, Бурунди, Египту, Эритрее, Ирану, Никарагуа, Северной Корее, России, Шри-Ланке, Сирии, Венесуэла, Южный Судан и Йемен.

Так, в отношении Южного Судана США вновь присоединились к группе, в которую входят Великобритания, Норвегия и Албания, и пошли на продление мандата Комиссии по правам человека в этой стране. Комиссия, уверены в Госдепе, является единственным механизмом, который в настоящее время собирает и каталогизирует свидетельства нарушений международного гуманитарного права и нарушений прав человека с целью повышения ответственности и решения вопросов прав человека и правосудия переходного периода в Южном Судане.

При поддержке США были также приняты резолюции по Мьянме, Ирану, Северной Кореи, Шри-Ланке, Никарагуа, Сирии и Белоруссии. Так, в части состояния прав человека в Сирийской арабской республике США стали соавторами резолюции, возглавляемой Великобританией, Францией, Германией, Италией, Иорданией, Кувейтом, Нидерландами, Катаром и Турцией, которая подчеркнула «непрекращающиеся зверства режима Асада» в Сирии.

«США стали соавторами резолюции ЕС, осуждающей продолжающиеся нарушения прав человека в Белоруссии в связи с фальсификациями президентских выборов 9 августа 2020 года. В резолюции содержится призыв к немедленному установлению сильного мандата Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), который позволил бы УВКПЧ собирать, сохранять и анализировать свидетельства нарушений прав человека во время президентских выборов, выявлять виновных в нарушениях прав человека и давать рекомендации по привлечению к ответственности и правосудию. Этот мандат расширяет и дополняет существующий мандат Специального докладчика», — добавили во внешнеполитическом ведомстве США.

Кроме того, США решительным образом выступили против резолюции «Взаимовыгодное сотрудничество в области прав человека», предложенной Китаем. Целью этого документа, отметили в Госдепе, является продвижение подхода к правам человека, при котором государства сотрудничают для продвижения интересов правительств, а не поощрения и уважения прав человека и основных свобод личности.

«Несмотря на усилия Соединенных Штатов и их единомышленников-членов ЕС по согласованию проблемных формулировок в Женеве, Китай не отреагировал конструктивно на наши правки и резолюция была принята голосованием (26 голосов за, 15 голосов против, 6 воздержавшихся)», — посетовали в Госдепе.

Напомним, в 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Совета по права человека, объяснив это несогласием с критикой со стороны других членов Совета в отношении Израиля, который Вашингтон считает своим ключевым союзником на Ближнем Востоке.

После победы Джо Байдена, в начале 2021 года, американские власти приняли решение возобновить взаимодействие с Советом ООН по правам человека.