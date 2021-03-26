Гонконг, Китай, , 00:05 — REGNUM В то время как Китай борется за нормализацию и конструктивное развитие гражданской обстановки в Гонконге, западные «защитники прав» пытаются извлечь из гонконгской проблемы максимум политической прибыли. О том, что изменилось в ситуации вокруг Гонконга с момента массовых беспорядков 2019 года и почему Евросоюз решил поучить Китай «правильному патриотизму», рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Похоже, что делая ставку на разжигание недовольства в Гонконге, объединенный Запад, но, прежде всего, США, пытается следовать американской стратегии «сдерживания Китая», которая предполагает не ускорение собственного развития, а запутывание конкурента в искусственно наращиваемом потоке проблем. Эта стратегия, успешно опробованная США против СССР, теперь используется против Китая, но тот, делая правильные выводы, не собирается сдаваться. Так, для нормализации обстановки в Гонконге, в котором в 2019 году антикитайским силам удалось достаточно успешно раскачать массовые выступления, Китай последовательно наращивает патриотическую составляющую местного самоуправления. И, судя по реакции, западных «доброжелателей» эта стратегия Пекина достаточно эффективна. Такой вывод напрашивается при виде того, как эту инициативу раскритиковал МИД Европейского союза и G7.

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Что стоит за вмешательством глав МИД G7 в ситуацию в Гонконге?»