Москва, , 13:22 — REGNUM Мнение о том, что курс российского рубля «лихорадит» на фоне ожидания новых санкций США, не разделяет пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил 25 марта журналистам.

Представителя Кремля спросили о ситуации с курсом рубля, автор вопроса отметил, что «лихорадит рынок рубля и российского долга». Однако Песков возразил из-за такой формулировки.

«Ничего у нас не лихорадит», — подчеркнул Песков.

Он предположил, что наблюдается «волатильность с амплитудой чуть выше обычного».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов отметил, что курс рубля играет большую роль для населения России, так как его падение приводит к росту цен.

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