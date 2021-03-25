Улан-Удэ, , 13:15 — REGNUM Проблемой в сфере детского оздоровительного отдыха в Бурятии является неудовлетворительное состояние материально-технической базы летних лагерей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского парламента, многие из них не соответствуют современным требованиям по безопасности.

«К сожалению, состояние летних загородных лагерей желает оставлять лучшего. Требуются большие финансовые средства. Места отдыха детей должны соответствовать требованиям к безопасности», — отметил спикер Народного хурала Владимир Павлов.

По его словам, Бурятии не хватает средств на самостоятельное решение проблемы. Ранее бурятские депутаты обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой создать систему поддержки оздоровительных лагерей.

Они считают, что в стране необходимопринять целевую программу по субсидированию регионов из федерального бюджета для строительства и ремонта детских учреждений.