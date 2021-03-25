Салехард, , 13:13 — REGNUM На Ямале из бюджета региона было направлено свыше миллиарда рублей на наборы для жителей с симптомами простуды. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своём докладе о положении дел в Ямало-Ненецком автономном округе.

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Наборы из 13 препаратов от простудных заболеваний ямальцам выдаются с июля 2020 года. Туда входят противовирусные лекарства и витамины.

«Это обошлось нам более, чем в миллиард рублей. Выделили эти средства из резервного фонда — потому что ничего нет дороже здоровья ямальцев. Выдано более 180 тысяч наборов — их уже получил каждый третий ямалец. Сегодня на складах больниц сформирован запас ещё из 120 тысяч комплектов», — сообщил Дмитрий Артюхов.

Глава арктического региона отметил большую помощь волонтёров в доставке лекарственных наборов жителям ЯНАО.

На пике заболеваемости населения простудными заболеваниями необходимо было доставлять по 3,5 тысячи наборов в день.

«На помощь пришли неравнодушные ямальцы. За время пандемии добровольцев в нашем округе стало вдвое больше. Ямальцы сразу присоединились к общероссийскому движению волонтёров «Мы вместе». Доброта и отзывчивость всегда отличали нас, северян», — отметил глава Ямала.