Тирасполь, , 13:18 — REGNUM Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» не получается поставить в Приднестровье из-за противодействия Молдавии. Об этом 25 марта заявил в своем телеграм-канале глава ПМР Вадим Красносельский.

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«Молдавская сторона включила бюрократические механизмы, препятствующие поставке российской вакцины в Приднестровье. Документальное подтверждение тому — активная переписка министра иностранных дел ПМР с молдавскими визави», — написал Красносельский.

Глава ПМР отметил, что переговоры о поставке российской вакцины продолжаются. Он также выразил надежду, что молдавская сторона изменит свою позицию.

Стоит отметить, что в Приднестровье ранее поставили вакцину AstraZeneca. Этот препарат в республике планируют начать использовать с 29 марта.

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