Белгород, , 13:14 — REGNUM В Белгородской области 25 марта подтверждены 88 случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 128 пациентов, скончались трое. На вакцинацию от COVID-19 за сутки подана 821 заявка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области выявлены 33 760 носителей инфекции. Выздоровели 29 568 человек. В стационарах находятся 930 пациентов, лечатся амбулаторно 2717 человек на самоизоляции — 9963 жителя региона. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 545 пациентов.

Завершили иммунизацию от COVID-19 уже 77 915 человек, получили первый компонент вакцины 105 494 белгородца. Всего записались на вакцинацию 111 896 добровольцев.