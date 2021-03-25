Варшава, , 13:11 — REGNUM Из-за большого числа пациентов с COVID-19 больницы Варшавы сталкиваются с нехваткой койко-мест и медицинского персонала. Об этом сообщила вице-мэр Варшавы Рената Казновская в интервью Onet.pl.

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«Перед началом третьей волны мы использовали опыт первых двух волн пандемии и обеспечили город необходимым количеством мест в больницах для пациентов с COVID-19. Но третья волна принесла гораздо больший процент заразившихся, нуждающихся в госпитализации. Власть регулярно отдает приказ обеспечивать всё больше мест для людей с коронавирусом практически каждые несколько дней. Такие приказы идут раз в несколько дней», — заявила Казновская.

По её словам, текущая ситуация показывает, что уже в ближайшем будущем город может столкнуться с нехваткой койко-мест и медперсонала в больницах.

«По крайней мере, текущих резервов не хватает для того, чтобы обеспечить всех пациентов койкой, если рост заражений не прекратится в ближайшие дни», — подчеркнула вице-мэр.

Казновская также отметила, что по всей Варшаве для пациентов с COVID-19 доступно 1 127 коек, при том, что к настоящему моменту из них заняты 845 мест. В польской столице также имеется 425 респираторных коек для особо тяжелых случаев протекания заболевания, однако 391 занят.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше официально объявили третью волну пандемии. В республике введены новые санитарные ограничения, которые действуют с 20 марта. Помимо полного перевода обучения всех школ в республике на дистанционное обучение, в Польше в этот период прекратили работу отели, магазины в торговых центрах (за исключением продуктовых), места проведения досуга — кино, театры, музеи, а также бассейны и спортивные объекты.