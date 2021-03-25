Томск, , 13:11 — REGNUM В январе 2021 года в Томской области среднемесячная начисленная заработная плата составила 45 783,8 рубля. Об этом ИА REGNUM сообщили в Томскстате.

По сравнению с соответствующим периодом 2020 года средняя зарплата в регионе выросла на 2,8%.

Однако реальная (с учётом индекса потребительских цен) зарплата в Томской области по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилась на 1,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае в январе 2021 года средняя зарплата составила 28 821 рубль.

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