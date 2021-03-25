Москва, , 13:10 — REGNUM Обязывать пользователей указывать свои паспортные данные при регистрации в социальных сетях следует только при высокой степени защиты персональных данных, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

"Несвоевременная инициатива. Такой уровень верификации предполагает очень высокую степень защиты персональных данных. А этого и в помине нет не только у соцсетей, но даже у государственных порталов», — отметил Журавлёв в Facebook.

Парламентарий видит риски реализации приказа Роскомнадзора.

«В итоге мы столкнемся с такой волной кражи данных и сетевого мошенничества, что возвращение к полной анонимности в сети покажется оптимальным выходом», — полагает депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект приказа, обязывающего пользователей указывать свои паспортные данные при регистрации в социальных сетях, разработал Роскомнадзор.

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