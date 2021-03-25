Пермь, , 13:09 — REGNUM В Перми стартовал ремонт дорог. Начали работать асфальтобетонные заводы. Экспресс-ремонт осуществляется с помощью литого асфальтобетона, сообщает пресс-служба мэрии.

В первую очередь отремонтируют те участки дорог, где после зимы образовались выбоины. План по латанию ям формировался заранее с учетом обращений горожан.

В муниципальном департаменте дорог и благоустройства отметили, что литой асфальтобетон имеет исключительные адгезионные свойства и водостойкость. Применять смесь можно и при отрицательных температурах воздуха.

Добавим, что в городе установились положительные дневные температуры. Однако по ночам столбик термометра опускается ниже 0 °C.