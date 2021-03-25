Минск, , 13:09 — REGNUM Новый белорусский закон о противодействии экстремизму предусматривает ответственность за публичное распространение умышленных заведомо ложных сведений. При этом «простая критика власти не влечёт уголовной ответственности», заявила 24 марта в ходе брифинга заместитель начальника управления — начальник отдела надзорного производства и правоприменительной практики генеральной прокуратуры Белоруссии Евгения Парамонова.

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По словам Парамоновой, «ответственность за деятельность по дискредитации Беларуси, в том числе органов государственной власти, последует за умышленные действия, распространение заведомо ложных сведений». Она также отметила, что для привлечения к уголовной ответственности за экстремизм распространяемые сведения «должны быть направлены на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

Генпрокуратура при этом сослалась на принятый в 2010 году документ под названием «Концепции национальной безопасности Республики Беларусь». Представители ведомства отметили также, что бело-красно-бела символика националистов не находится под запретом и под новый закон не подпадает.

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Начальник отдела генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства о государственной безопасности Валерий Шуляк сообщил, что «в законе устанавливаются общие правила признания той или иной символики экстремистской», а само признание происходит по решению суда. Именно судьи, по его словам, должны устанавливать, относятся ли те или иные символы, атрибутика или информационная продукция к «экстремистскими материалам».

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