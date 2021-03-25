Москва, , 13:13 — REGNUM Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Михаила Чумакова запустил в производство третью отечественную вакцину от COVID-19 «КовиВак». Об этом сообщает 25 марта пресс-служба Минобрнауки РФ.

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Глава Минобрнауки Валерий Фальков официально объявил о старте массового выпуска вакцины. Он отметил, что создание вакцины — итог труда сотен работников центра Чумакова, бессонных ночей, опытов и исследований.

«И колоссальная ответственность за результат», — заявил Фальков.

В регионы вакцина поступит уже в ближайшие дни, заверили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, предельная отпускная цена антикоронавирусной вакцины «КовиВак» составит в России 4330 рублей.

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