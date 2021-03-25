Нальчик, , 13:09 — REGNUM В Ингушетии планируется увеличить на 4000 число рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона. К IV кварталу 2021 года занятых в регионе станет больше на 11 200 человек. Общее число трудоустроенных составит 190,3 тыс. человек.

Этих показателей власти республики планируют достичь с помощью реализации федеральной программы. По ней будут предоставляться субсидии работодателям, которые примут не работу безработных жителей Ингушетии, вставших на учет в Центре занятости до 1 января 2021 года.

Согласно документу субсидия работодателей составит три минимальных размера оплаты труда на каждого трудоустроенного гражданина с учётом страховых взносов.

Напомним, Ингушетия на протяжении нескольких десятков лет является антилидером в России по уровню безработицы. По итогам ноября 2020 — января 2021 он составил 31,6%.

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