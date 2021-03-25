Москва, , 13:09 — REGNUM Нынешняя ситуация, в которой оказались российско-американские отношения, не отвечает интересам России. Об этом 25 марта заявил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

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«Я вижу только одно, что у всех коллег есть очень большое беспокойство за судьбу российско-американских отношений», — отметил он.

Дипломат добавил, что Москва не заинтересована в том, чтобы российско-американские отношения полностью упали в пропасть, и необходимо «посмотреть, что нужно сделать», чтобы этого не произошло.

«У двух великих держав (России и США. — Прим. ИА REGNUM), постоянных членов СБ ООН, которые несут особую ответственность за международные меры безопасности, нет времени ссориться, надо делать конкретные дела, бороться с общими вызовами и угрозами, — подчеркнул Антонов. — А таковых у нас, к сожалению, очень много».

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта состоялась встреча депутатов комитета Госдумы по международным делам с послом РФ в США Анатолием Антоновым, в ходе которой были затронуты самые острые проблемы. Дипломат отметил, что все высказанные «замечания, подсказки, все эти идеи будут учтены в дальнейшем».

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