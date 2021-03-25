Москва, 25 марта 2021, 13:09 — REGNUM Нынешняя ситуация, в которой оказались российско-американские отношения, не отвечает интересам России. Об этом 25 марта заявил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
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Дипломат добавил, что Москва не заинтересована в том, чтобы российско-американские отношения полностью упали в пропасть, и необходимо «посмотреть, что нужно сделать», чтобы этого не произошло.
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Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта состоялась встреча депутатов комитета Госдумы по международным делам с послом РФ в США Анатолием Антоновым, в ходе которой были затронуты самые острые проблемы. Дипломат отметил, что все высказанные «замечания, подсказки, все эти идеи будут учтены в дальнейшем».
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