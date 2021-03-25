Москва, , 13:08 — REGNUM Дистанционное обучение негативно влияет на здоровье детей, заявила 25 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Дистанционное образование, к сожалению, дает негативное влияние и на здоровье», — сказала Попова на расширенной итоговой коллегии Роспотребнадзора.

Так, в разных странах публикуются данные о растущих миопиях, близорукости у детей, которые долгое время учатся дистанционно. Очевидны и другие нарушения здоровья, уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, о вреде дистанционного обучения в той форме, в которой оно было реализовано в период пандемии, говорит опрос, проведенный «Национальным медицинским исследовательским центром здоровья детей» Министерства здравоохранения России. Всего в исследовании приняли участие порядка 30 тысяч школьников.

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