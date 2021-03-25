Берлин, , 13:08 — REGNUM На данный момент в Германии наблюдается третья волна пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 25 марта заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время своего выступления в бундестаге.

«Сейчас мы находимся в третьей волне, вновь наблюдается экспонентный рост заболевших», — сказала она.

Кроме того, канцлер Германии добавила, что на данный момент в стране «британская мутация коронавируса стала доминирующей» и поэтому, по ее мнению, граждане страны живут «в условиях новой пандемии».

Также Меркель призвала жителей ФРГ использовать государственную услугу — еженедельный бесплатный тест на SARS-CoV-2, который, по ее словам, можно пройти в центрах вакцинации, открытых на территории страны. При этом она отметила, что тесты на коронавирус, «до момента, когда мы убедимся в эффективности вакцинации», являются обязательным средством для контроля за эпидемией.

«Лучшие тесты не сработают, если предложение не будет принято. Если я слышу от школ, предприятий, что возможности используются только на 30−40%, то это не помогает», — пояснила Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 22657 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.