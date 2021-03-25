Екатеринбург, , 13:20 — REGNUM В Свердловской области увеличили максимально возможное число посетителей на массовых мероприятиях. Соответствующий указ подписал и.о. губернатора Александр Высокинский.

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В частности, теперь на объектах спорта можно заполнять до 75% зрительских мест в рамках проведения массовых физкультурных, спортивных мероприятий. Аналогичные послабления введены для мероприятий в сфере культуры, проводимых на спортивных объектах.

Документ вступает в силу с 30 марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 марта в регионе также отменят режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.

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