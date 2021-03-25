Ростов-на-Дону, , 13:05 — REGNUM В Ростовской области число участников прививочной кампании достигло 114,6 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 марта.

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«На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 114 648 человек, за сутки — 2 404. Из них завершил вакцинацию (двукратное введение вакцины) 81 591 человек, за сутки — 4 256», — уточнили власти.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области от COVID-19 привились немногим более 2,7% населения. В списке добровольцев, желающих получить вакцину, — около 32 тысяч человек. В регионе ждут очередную партию препарата в объёме около 23 тыс. доз.

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