Томск, , 13:04 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области подтверждён 31 случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 25 марта в оперативном штабе региона.

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За весь период в Томской области коронавирус выявлен у 31 224 человек. После COVID-19 выздоровели 30 068 жителей региона, в том числе 37 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта в Томской области было выявлено 35 носителей коронавируса, выздоровел 51 человек.

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