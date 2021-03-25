Саратов, , 13:08 — REGNUM В Саратовской области привились от коронавируса, по информации на 25 марта, 94 486 человек. Полностью завершили вакцинацию 67 979 саратовцев. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.

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Под медицинским наблюдением остается 51 человек, снято с учета на сегодняшний день 35 138 человек. На стационарном лечении находятся 1587 пациентов, еще 2048 — лечатся дома. Свободными остаются 267 коек для ковидных пациентов. В 14-ти медучреждениях занято больными с COVID-19 1854 койки, уточнил представитель облминздрава.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за минувший день скончались шесть пациентов с коронавирусом, также как и накануне. Всего от последствий заражения коронавирусом умер, по информации на 25 марта, 781 человек.

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