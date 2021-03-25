Белгород, , 13:50 — REGNUM Делегация Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшой 25 марта находится с рабочей поездкой в Белгородской области. Целью поездки стал обмен опытом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

В Белгороде состоялось подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между правительствами Калужской и Белгородской областей. Документ подписали глава региона Владислав Шапша и временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. В рамках соглашения стороны намерены развивать всестороннее партнерство по широкому кругу вопросов, в том числе в сфере экономики, промышленного производства, привлечения инвестиций, торговли, предпринимательской деятельности, науки и высоких технологий.

«Калужская область начинала свой путь с освоения успешного белгородского опыта, прежде всего в сельском хозяйстве, строительстве, а также в IT-сфере, где белгородцам есть, чем гордиться. Мы планируем установить тесное сотрудничество в этой сфере. Наши возможности, в том числе в медицине, всегда открыты для Белгородской области. Очень важно, что и сегодня опыт, накопленный за все предыдущие годы, остается по-прежнему востребованным», — сказал калужский губернатор Владислав Шапша.

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