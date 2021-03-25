Белгород, 25 марта 2021, 13:50 — REGNUM Делегация Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшой 25 марта находится с рабочей поездкой в Белгородской области. Целью поездки стал обмен опытом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
В Белгороде состоялось подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между правительствами Калужской и Белгородской областей. Документ подписали глава региона Владислав Шапша и временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. В рамках соглашения стороны намерены развивать всестороннее партнерство по широкому кругу вопросов, в том числе в сфере экономики, промышленного производства, привлечения инвестиций, торговли, предпринимательской деятельности, науки и высоких технологий.
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