Ташкент, 25 марта 2021, 13:03 — REGNUM Глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов встретил в аэропорту Ташкента своего киргизского коллегу Улугбека Марипова, сообщает 25 марта агентство «УзА».
Премьер-министр Киргизии прибыл в Узбекистан для участия в заседании межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, которое пройдет 25−26 марта.
Марипов планирует посетить ташкентский «Технопарк», новое здание киргизского посольства, а также ряд производственных объектов.
Как сообщало ИА REGNUM, 11−12 марта президент Киргизии Садыр Жапаров посетил Узбекистан с официальным визитом.