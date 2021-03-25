Ташкент, , 13:03 — REGNUM Глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов встретил в аэропорту Ташкента своего киргизского коллегу Улугбека Марипова, сообщает 25 марта агентство «УзА».

Премьер-министр Киргизии прибыл в Узбекистан для участия в заседании межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, которое пройдет 25−26 марта.

Марипов планирует посетить ташкентский «Технопарк», новое здание киргизского посольства, а также ряд производственных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11−12 марта президент Киргизии Садыр Жапаров посетил Узбекистан с официальным визитом.