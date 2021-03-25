Москва, , 13:03 — REGNUM Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе работыI Всероссийского электорального экспертного форума представил результаты исследования «Доверия выборам: оценки россиян». Согласно результатам опроса, 57% убеждены, что выборы в России проходят скорее честно. Лишь 8% сообщили о том, что лично сталкивались с нарушениями или фальсификациями в ходе выборов, а почти половина опрошенных даже не слышали о подобных фактах.

При этом эксперт назвал важным фактором доверия к выборам реакцию на выявленные нарушения со стороны властей. Порядка 45% россиян заявляют, что она есть. Однако со стороны общества есть запрос на более жёсткую реакцию (только 11% считают реакцию скорее жесткой»), а значит — есть потенциал усилия доверия к выборам через оперативность и адекватность реакции.

Политический анализ готовности партий к избирательному циклу представил генеральный директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Он назвал политическую палитру «не такой простой». По его словам, помимо четверки парламентских партий, серьезную активность во время предстоящей компании проявят как непарламентские партии с давней историей, такие как «Партия пенсионеров», «Родина» и «Яблоко», так и новые игроки партийного поля — «Новые люди», «Зеленая альтернатива» и др.

Объединение с партией «За правду» может придать новый импульс развитию «Справедливой России». «Это значит, что борьба как на федеральном уровне, так и на региональном, будет достаточно напряженной», — резюмировал он.

Павел Данилин также назвал роль общественных наблюдателей «грандиозной».

Во второй половине дня на форуме выступят член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин, председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов, член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ, президент автономной некоммерческой организации «Центр прикладных исследований и программ» Александр Точенов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, I Всероссийский электоральный экспертный форум открылся в Москве в четверг, 25 марта. Форум собрал порядка 75 экспертов из 70 регионов России: электоральных юристов, правозащитников, социологов, общественных деятелей, политологов, журналистов.

Правозащитник: РФ занимает первое место в мире по уровню открытости выборов