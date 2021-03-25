Чита, , 13:03 — REGNUM В Забайкальском крае за 2020 год удалось удовлетворить потребности 70 обманутых дольщиков. Об этом 25 марта сообщил руководитель регионального департамента государственного имущества и земельных отношений Сергей Быстров. По его словам, на сегодняшний день список значительно уменьшился — до 100 человек.

«Благодаря различным мерам поддержки и работе правительства Забайкальского края около 40 обманутых дольщиков в 2021 году еще получат свои квартиры», — пояснил чиновник.

Также известно, что в настоящее время на участке земли, предоставленном правительством края, специализированный застройщик «РУС» уже возвеёл три дома и провел работу по благоустройству территории. Всего по плану в этом месте к 2022 году будет построено семь жилых домов. В собственность Забайкальского края компания передаст порядка 1300 квадратных метров жилого фонда, которые также будут направлены на поддержку пострадавших соинвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года власти Забайкалья отмечали, что в восстановлении прав собственников нуждаются сейчас 178 участников долевого строительства, но до конца 2020 жильем будут обеспечены только 46 из них.

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