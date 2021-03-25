Бухарест, 25 марта, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Французская компания Renault начала в Румынии испытания рестайлинговой версии второго поколения кроссовера Renault Duster. Снимки автомобиля размещены на сайте Auto Expert.

Auto Expert Рестайлинговая версия Renault Duster второго поколения

Снимки обновлённого автомобиля сделаны на стоянке, где также есть некоторые экземпляры Duster, которые претерпели специфичные для фейслифтинга изменения. В то же время их близкое расположение позволяет нам наблюдать различия между ними.

Прежде всего очевидна разница между кузовами. Дорожный просвет ниже, чем у стандартного Duster. Также авто получило удлинённую консоль сзади. Общие пропорции автомобиля подчеркивают его принадлежность к классу MPV (Multi-Purpose Vehicle — многоцелевое транспортное средство). По сути машина на фото очень похожа на Logan MCV предыдущего поколения.

Напомним, компания Renault планирует провести официальную премьеру серийного электрокроссовера Megane летом нынешнего года. Он будет изготовлен на основе концепта Megane eVision. Запас хода модели составит 450 км.

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