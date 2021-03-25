Курумканский район, Бурятия, , 13:01 — REGNUM В Бурятии по факту пожара с тремя пострадавшими возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство общеопасным способом с особой жестокостью». Как сообщили ИА REGNUM корреспонденту в пресс-службе следственного управления СКР по республике, трагедия разыгралась 18 марта в Курумканском районе.

Двое мужчин 32 и 58 лет с обширными ожогами в тяжёлом состоянии были госпитализированы сначала в районной больнице, затем перевезены в столицу республики. Третья пострадавшая 37 лет задержана по подозрению в совершении поджога. В ходе допроса она дала признательные показания.

По версии следствия, утром того дня она распивала алкоголь со своим сожителем. После полудня они пошли к знакомому, с которым ранее конфликтовали, где между мужчинами произошла драка.

«Во время потасовки обвиняемая увидела в сенях пластиковую бутылку с бензином, схватила ее и вылила содержимое на хозяина дома. При этом часть горючего попало на сожителя и на саму женщину. Затем она зажгла спичку и кинула ее в свою жертву», — отметили в управлении.

В результате загорелась одежда на всех троих участников конфликта, а затем и сам дом. Людям удалось выбежать на улицу. При этом хозяин дома получил ожог 90% тела, также тяжело пострадал сожитель поджигательницы. Последняя получила незначительные повреждения.

Женщине уже предъявлено обвинение. В настоящее время ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, но временно поместили в лечебное учреждение.

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