Киев, , 13:06 — REGNUM 71% жителей Украины назвали коронавирус SARS-CoV-2 искусственно созданным вирусом. Об этом сказано в отчёте социологического агентства «Рейтинг», опубликованном 25 марта на официальном сайте организации.

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19% придерживаются иной точки зрения и считают, что SARS-CoV-2 возник естественным путём. Сторонники теории искусственного происхождения коронавируса склоняются к мысли, что он является результатом научного эксперимента (31%) либо биологическим оружием (27%).

37% опрошенных проявили себя лояльными к вакцинации, 41% — критиками вакцинации, а остальные относятся к этому процессу нейтрально.

Прививаться индийской вакциной Covishield согласны только 27% опрошенных. Индийским вакцинам от COVID-19 в целом доверяют 30%, не доверяют — 45%, остальные затруднились с ответом.

Опрос проводился с 18 по 19 марта 2021 года, всего было опрошено 1,5 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее от COVID-19 привился глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук.

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