Оренбург, , 13:01 — REGNUM В Оренбурге возбуждено уголовное дело в отношении директора развлекательного центра, который нарушил запрет на работу в ночное время, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

По данным ведомства, клуб не исполнил судебное решение о приостановлении деятельности по ночам. Руководитель заведения неоднократно привлекался к административной ответственности и был предупрежден о возможности уголовного наказания. Однако клуб продолжал работать в ночное время, игнорируя запрет.

Директору развлекательного центра инкриминировали преступление по части 2 статьи 315 УК РФ («Злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу судебного акта»). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Добавим, что с улучшением эпидситуации, связанной с распространением COVID-19, в регионе ослабляют коронавирусный режим. Однако продолжает действовать запрет на работу ночных клубов и кальянных, а также на продажу разливных напиктов в магазинах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье отменили режим самоизоляции для пожилых граждан