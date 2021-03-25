Джакарта, 25 марта 2021, 13:00 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии прокомментировало заявление лидера освободительного движения Западного Папуа Бенни Венды о «террористическом государстве», сообщает Sindonews.
Представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах заявил, что преступления, совершенные сепаратистами, соответствуют определению закона о терроризме.
По его словам, соблюдение закона для обеспечения безопасности граждан Индонезии не является «террористическим актом».
«Страны мира также проводят аналогичную политику для обеспечения правопорядка и безопасности», — заявили в МИД Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, глава сепаратистской группы объединенного освободительного движения Западного ПапуаБенни Венданазвал Индонезию «террористическим государством».
Читайте ранее в этом сюжете: Папуасские сепаратисты назвали Индонезию «террористическим государством»