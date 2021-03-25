Москва, , 13:00 — REGNUM В России есть несколько факторов, которые будут способствовать сокращению количества трудовых мигрантов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал данные о том, что за 2020 год количество мигрантов в Москве снизилось на 20%.

«У притока и оттока мигрантов есть несколько факторов. И первый — это спрос на рабочую силу, — сказал Комолов. — Если экономика растет, если в ней создаются новые производственные мощности, то, конечно, есть интерес привлекать дополнительную рабочую силу. Иными словами, наличие мигрантов в нашей стране зависит от динамики экономического роста. Но на сегодняшний день ничто не обещает нам ускорения развития нашей промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. И это будет препятствовать притоку мигрантов».

Второй фактор, на который обратил внимание Комолов, это динамика валютного курса.

«Сами мигранты не всегда заинтересованы в том, чтобы ехать в Россию, когда российский рубль показывает пикирующее падение, — сказал экономист. — Мы видим, как после 2014 года приток мигрантов в РФ резко замедлился. Курс рубля к доллару обвалился вдвое. А сейчас упал еще сильнее. И нет оснований полагать, что рубль начнет двигаться в обратном направлении. Государству выгодно девальвировать рубль. Таким образом, если рубль не окрепнет, а к этому нет предпосылок, то это будет способствовать сокращению притока мигрантов, а то и увеличению оттока».

Кроме того, Комолов призвал учитывать и положение трудящихся в самой России.

«В условиях стагнации нашей экономики и роста безработицы можно и нашего работника заставить трудиться за три копейки и не обязательно привлекать мигрантов из Средней Азии», — констатировал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, как будет складываться ситуация с притоком в РФ трудовых мигрантов высказался ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

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