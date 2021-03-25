Москва, , 12:58 — REGNUM Законопроект о новых требованиях к выдаче банками вкладов граждан внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

Авторы предлагают внести изменения в пункт 2 статьи 837 Гражданского кодекса РФ, согласно которому по договору вклада любого вида, заключенному с гражданином, банк в любом случае обязан выдать по первому требованию вкладчика сумму вклада или ее часть и соответствующие проценты. Предусматриваются исключения для безотзывных вкладов, а также вкладов, внесение которых удостоверено сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право вкладчика на получение вклада по требованию.

В правительстве выступили против инициатив. Принимая во внимание, что в законодательстве Российской Федерации предусмотрена возможность привлечения банками вкладов физических и юридических лиц в сберегательные и депозитные сертификаты, условия выдачи которых могут не предусматривать право владельца соответствующего сертификата на получение вклада по требованию, введение новых норм правительству представляется избыточным.

Сейчас вкладчик не может оперативно забрать свой вклад вместе с процентами, для этого ему следует уведомить заранее кредитную организацию.

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