Москва, , 12:57 — REGNUM В четверг, 25 марта в Москве открылся I Всероссийский электоральный экспертный форум, собравший порядка 75 экспертов из 70 регионов: электоральных юристов, правозащитников, социологов, общественных деятелей, политологов, журналистов.

Латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш назвал невероятной эволюцию избирательной системы в России за последние 30 лет. По его мнению, Россия занимает первое место в мире по уровню открытости и прозрачности выборов, по возможностям участия представителей гражданского общества через НКО, СМИ, политические партии во всех этапах избирательной кампании и голосования, а также по уровню технического оснащения. Он также указал на то, что любые попытки вмешательства в выборы со стороны иностранцев жесткое преследуются во всех странах.

Президент Международного экспертного центра избирательных систем (ICES) Александр Цинкер уделил внимание вопросу применения цифровых технологий в рамках избирательного процесса: технологии «Мобильный избиратель», дистанционного электронного голосования, цифровым избирательным участкам. В этом плане, по мнению эксперта, Россия находится в числе стран-лидеров. Он также отметил высокую роль общественного мониторинга в формировании доверия к выборам и выразил надежду на то, что участники форума смогут с успехом решить эту задачу.

«Доклады Ассоциации НОМ я считаю очень ценными методическими материалами. Последний, об эволюции законодательства, мне понравился тем, что в нём авторы определили ключевые векторы российской избирательной системы. Общественный мониторинг и контроль должен обеспечить доверие к результатам выборов», — сообщил он.

В этой связи председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев рассказал о деятельности общественных штабов по наблюдению за выборами, которые накануне были сформированы во всех 85 регионах страны. Он отметил, что в их состав входят члены общественных палат регионов, представители общественных организаций, предприниматели, журналисты, блогеры, волонтеры, политологи и эксперты в области избирательного права.

«Мир стал существенно жестче. Против нашей страны, чтобы дискредитировать нас, нашу систему выборов, будут использоваться все возможные инструменты. «Мы с вами защитники правды, и мы — на первой линии», — заявил он.

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