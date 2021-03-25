Салехард, , 12:57 — REGNUM На Ямале развернуто 70 центров по вакцинации от коронавируса. Об этом заявил 25 марта в своём докладе о положении дел в ЯНАО глава региона Дмитрий Артюхов.

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Прививочные кабинеты находятся не только в больницах, но и в максимально удобных местах для ямальцев — торговых центрах, спортивных комплексах.

«Призываю всех не откладывать и как можно скорее сделать прививку от коронавируса. Записаться на неё можно в два клика — через портал Госуслуг», — отметил Дмитрий Артюхов.