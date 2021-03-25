Красноярск, , 12:57 — REGNUM Сотрудников для строительства самого северного моста на Енисее ищет служба занятости Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 марта в краевом агентстве труда и занятости.

Открыто 123 вакансии. Работники займутся строительством Высокогорского моста в Енисейском районе края. Требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций, бетонщики, электросварщики и другие. По данным агентства, заработная плата — от 45 тысяч рублей.

Напомним, строительство моста включено в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь». Объект должен ускорить реализацию инвестпланов добывающих и обрабатывающих компаний.

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