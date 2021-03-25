Кострома, , 13:05 — REGNUM На Костромском разливе Горьковского водохранилища погиб рыбак. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Рыбак © Наталья Диева

Мужчина провалился под лёд вечером 24 марта. Его тело из воды извлекли спасатели. Следователи регионального СК устанавливают обстоятельства гибели костромича, назначена проверка.

Официально выход на лёд запрещён в двух районах Костромской области — Костромском и Красносельском. Спасатели советуют гражданам воздержаться от прогулок по непрочному покрову. Резкое потепление в регионе началось два дня назад. В условиях нестабильной температуры воздуха толщина и структура льда меняются каждый день. Иногда определить прочность покрова на глаз невозможно. Весной и зимой 2020 года несчастных случаев с костромичами, провалившимися под лёд, зафиксировано не было.