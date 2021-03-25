Кострома, 25 марта, 2021, 13:05 — ИА Регнум. На Костромском разливе Горьковского водохранилища погиб рыбак. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Наталья Диева Рыбак

Мужчина провалился под лёд вечером 24 марта. Его тело из воды извлекли спасатели. Следователи регионального СК устанавливают обстоятельства гибели костромича, назначена проверка.

Официально выход на лёд запрещён в двух районах Костромской области — Костромском и Красносельском. Спасатели советуют гражданам воздержаться от прогулок по непрочному покрову. Резкое потепление в регионе началось два дня назад. В условиях нестабильной температуры воздуха толщина и структура льда меняются каждый день. Иногда определить прочность покрова на глаз невозможно. Весной и зимой 2020 года несчастных случаев с костромичами, провалившимися под лёд, зафиксировано не было.